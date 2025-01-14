22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي يخوض بها مباراة غزل المحلة غدا في الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق بيراميدز مع غزل المحلة في الرابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة بيراميدز 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.