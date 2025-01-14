بالانفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط، بالانفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 3 حتى 9 يناير 2025، حيث هنأ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

• قام الدكتور المنشاوي بزيارة الكنائس؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد؛ مؤكدا على دور القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على مصر في ظل تحديات إقليمية، ومحيط دولي ملتهب بالأحداث والحروب، معرباً عن اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الألفة والأخوة بين أبناء المجتمع المصري.



• ترأس الدكتور المنشاوي اجتماع اللجنة العليا لإعداد التقرير السنوي للجامعة (۲۰۲۳/۲۰۲۲م) المقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد؛ مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة معايير الجودة واستدامة الاعتماد.

• كلية الحقوق جامعة أسيوط تحتفل باليوبيل الذهبي، والدكتور المنشاوي يؤكد أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط صرح شامخ للقانون والثقافة في مصر والعالم العربي.



• قطاع المدن الجامعية بجامعة أسيوط؛ يُبدع في إعادة تدوير المخلفات الصلبة ويحولها إلى قطع أثاث جديدة وعصرية، والدكتور المنشاوي يؤكد حرص جامعة أسيوط على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ونشر ثقافة التدوير وتنمية روح المشاركة لدى الطلاب.

- شهدت مستشفيات جامعة أسيوط خلال 2024 .. الكثير من الإنجازات التي عكست حجم الجهود الكبيرة؛ لإحداث التطوير المُستهدف في البنية التحتية، وإجراء توسعات مستمرة، والحرص على استدامة الجودة داخل منشآتها، وقطاعاتها الطبية، ودعم العنصر البشري بها،

والدكتور المنشاوي يؤكد أن تطوير "الاستقبال العام الجديد" بالمستشفى الجامعي الرئيس وافتتاح "وحدة الاصابات" بمستشفى الاصابات والطوارئ .. نقلة نوعية كبيرة لتقديم الخدمات الطبية عالية الجودة والكفاءة في صعيد مصر.

- ترأس الدكتور المنشاوي؛ لجنة القيادات بجامعة أسيوط لإجراء مقابلات لإختيار مديري عموم وأمناء لبعض الكليات، مؤكداً أن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة يتم وفقاً للخبرة الوظيفية، والقدرة على الارتقاء بمستوى العمل، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

- تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ لجان امتحانات كلية الاداب للاطمئنان على سير الامتحانات، موجها لإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة اعلان نتائج الفرق الدراسية.



• استعرض الدكتور المنشاوي؛ تقريرًا عن انجازات جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية لعام 2024، مشيداُ بتحقيق الجامعة قفزات في التصنيف الأمريكي US News والتصنيف الأسباني ويبوميتركس والتصنيف الانجليزي"THE IMPACT" فى مجال جودة التعليم



• أبريل المُقبل .. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة أسيوط حول "الاستدامة من منظور العلوم التجارية والمالية SCFRC"



• الدكتور المنشاوي يقدم كلمة مسجلة بمناسبة احتفال كلية الحقوق باليوبيل الذهبي (1975- 2025)؛ مشيداً بدور كلية الحقوق فى ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في صعيد مصر



• الدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق أسيوط في كلمة مسجلة بمناسبة احتفال الكلية باليوبيل الذهبي ( 1975- 2025 )؛ مؤكدا حرص كلية الحقوق على مواكبة التطور التقني، وإنشاء وحدات خاصة، فضلا عن التطوير المستمر للبنية التحتية.

• الدكتور أحمد المنشاوي؛ أثناء لقاءه بعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية؛ يؤكد دعم جامعة أسيوط للباحثين، والتطوير المستمر لخطة البحث العلمي.



• استعرض الدكتور المنشاوى؛ تقريراً مقدمًا من الدكتور محمود عبدالعليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن حصاد جامعة أسيوط فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، مؤكداً حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية للمجتمع والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة.



• هنأ الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور محمد عبدالرحمن أستاذ الأمراض العصبية والنفسية ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب؛ لرئاسة الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية وجراحة المخ والأعصاب



• كرمت إدارة الجودة والتميز بجامعة أسيوط؛ إحدي كوادرها في إدارة السكرتارية والمحفوظات؛ السيدة علا محمود بداري؛ لبلوغها السن القانونية للمعاش.



• الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ في كلمة مسجلة بمناسبة احتفال كلية الحقوق باليوبيل الذهبي ( 1975- 2025)، مؤكدا أهمية دور كلية الحقوق التفافي والتوعوي والتنويري والقانوني لخدمة المجتمع.



• مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط تنضم إلى قاعدة البيانات الدولية (DOAJ) للمجلات مفتوحة الوصول



• الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع في كلمة مسجلة بمناسبة احتفال كلية الحقوق باليوبيل الذهبي ( 1975- 2025)، مؤكدا أن كلية الحقوق حارسة العدالة وتفخر بأبنائها زخر هذا الوطن.



• نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط؛ دورة تدريبية حول "القياس والتقويم".



• استعرض الدكتور المنشاوي؛ تقريراً مقدما من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث عن انجازات جامعة أسيوط في مجال البحث العلمي خلال عام 2024، ويؤكد تقدم ملحوظ في النشر العلمي الدولي ودعم كامل للباحثين



• مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط؛ بإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ يؤكد تضافر جهود جامعة أسيوط والأنشطة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة



• أعلنت جامعة أسيوط؛ فتح باب الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم" للمبادرات والأفكار الشبابية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية



• الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث في كلمة مسجلة بمناسبة احتفال كلية الحقوق باليوبيل الذهبي ( 1975- 2025)، يؤكد أن كلية الحقوق كلية جاذبة للطلاب الوافدين.

• يعلن المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية بجامعة أسيوط؛ عن تنظيم دورة تدريبية في فبراير المقبل



• نظمت جامعة أسيوط؛ ملتقى "المرأة الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الإثنين المقبل، والدكتور المنشاوي يؤكد أن الملتقى هدفه تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهن على العمل.



• استعرض رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرا مقدما من الدكتور أحمد عبد المولى نائبه لشئون التعليم والطلاب حول جهود الجامعة في دعم ذوي الهمم، مؤكداً حرص جامعة أسيوط على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لذوي الهمم



- أشاد الدكتور المنشاوي؛ بانتظام امتحانات جامعة أسيوط الأهلية، ويؤكد عدم رصد أي معوقات أو مشكلات في امتحانات الكليات