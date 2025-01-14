الرئيس اللبناني يبحث مع سفير فرنسا في بيروت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه مارجو، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان يوم الجمعة المقبل.

وتطرق الجانبان - وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء - إلى بحث الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وجدد السفير الفرنسي، خلال اللقاء، التهاني للرئيس اللبناني، مشيرا إلى أن الزيارة الرئاسية الفرنسية تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية والاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون بالوضع في لبنان.

