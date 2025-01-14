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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي: وسام أبو علي سليم.. ويغيب عن مباراة الجونة للراحة

وسام ابو علي
وسام ابو علي
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قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة للغاية، وأكدت سلامته تمامًا.‏

وأوضح أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منحه راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية ‏أمس واليوم، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة الجونة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

ولم يشارك وسام أبو علي في تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعد عودته من كوت ديفوار والمشاركة مع الفريق في مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وتعرض المهاجم الفلسطيني للإغماء في الطائرة أثناء رحلة العودة إلى القاهرة، ويواصل الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

الأهلى أحمد جاب الله وسام أبو علي الجونة مهاجم