ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. أستون فيلا يضم نجم بوروسيا دورتموند

دونيل مالين
دونيل مالين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الهولندي دونيل مالين، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا أكد فيه انضمام مالين بشكل نهائي إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

صفقة انتقال مالين إلى أستون فيلا من بوروسيا دورتموند

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الصفقة كلفت أستون فيلا 23 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات للتعاقد مع مالين.

كان مالين انضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2021 قادمًا من نادي أيندهوفن الهولندي، وقضى مع الفريق الألماني موسمين ونصف.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في 21 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى مدار مسيرته مع بوروسيا دورتموند، خاض مالين 132 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالها 39 هدفًا وصنع 20 هدفًا.

ولم يكن انتقال مالين إلى أستون فيلا، الرحلة الأولى له في الدوري الإنجليزي، بل سبق له اللعب في أكاديمية أرسنال.

أستون فيلا مالين دونيل مالين بوروسيا دورتموند صفقة انتقال مالين صفقات استون فيلا اخبار استون فيلا اخبار بوروسيا دورتموند اخبار سوق الانتقالات الميركاتو الشتوي