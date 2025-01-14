رسميًا.. أستون فيلا يضم نجم بوروسيا دورتموند

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الهولندي دونيل مالين، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا أكد فيه انضمام مالين بشكل نهائي إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

صفقة انتقال مالين إلى أستون فيلا من بوروسيا دورتموند

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الصفقة كلفت أستون فيلا 23 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات للتعاقد مع مالين.

كان مالين انضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2021 قادمًا من نادي أيندهوفن الهولندي، وقضى مع الفريق الألماني موسمين ونصف.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في 21 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى مدار مسيرته مع بوروسيا دورتموند، خاض مالين 132 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالها 39 هدفًا وصنع 20 هدفًا.

ولم يكن انتقال مالين إلى أستون فيلا، الرحلة الأولى له في الدوري الإنجليزي، بل سبق له اللعب في أكاديمية أرسنال.