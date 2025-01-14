مفاجأة الموسم.. أحمد سعد يكشف عن أسماء وصناع أغنيات ألبومه الجديد "حبيبنا"

كشف النجم أحمد سعد، عن أسماء وصناع أغنيات ألبومه الجديد «حبيبنا» المقرر إطلاقه غدا الأربعاء 15 يناير، في مفاجأة مميزة أعدها "سعد" لجمهوره بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.

الألبوم الجديد يحتوي على 9 أغنيات، والأغنية الأولى هي «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم أغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية الثالثة هي أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أغنية «بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الخامسة في الألبوم هي أغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

وتتواجد أغنية مميزة أخرى في الألبوم وهي «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية السابعة في الألبوم هي «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

ويقدم أحمد سعد أغنية «أنا مشيت» في الألبوم أيضا وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية التاسعة هي «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.