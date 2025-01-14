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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة

مران الأهلي
مران الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته، لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ‏الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.‏

قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

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