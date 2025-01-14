الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته، لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ‏الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.‏

قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏