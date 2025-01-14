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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

معارك ضارٍية في بوكروفسك وغارات روسية على مناطق في أوكرانيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أفادت القوات المسلحة الأوكرانية بأن الساعات الأخيرة شهدت مواجهات عنيفة على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، حيث سجلت المعارك اشتباكات واسعة النطاق على مدار اليوم الماضي.

وأكدت التقارير أن منطقة بوكروفسك تعد النقطة الأكثر سخونة في المواجهات، مع اندلاع عشرات الاشتباكات فيها، في ظل استمرار الغارات الجوية الروسية.

وشنت القوات الروسية عدة غارات مكثفة، مستهدفة مواقع عسكرية أوكرانية ومناطق مدنية، حيث نفذت وحداتها الجوية عمليات قصف مكثف على مواقع مختلفة.

كما استخدمت قنابل موجهة بدقة لضرب أهداف محددة، بجانب الاعتماد على المدفعية الثقيلة بشكل مكثف خلال العمليات.

وشهدت مناطق نوفوبيل وكوستيانيوبيل ودونيتسك وزابوريجيا وبريمورسكي ضربات جوية من قبل الطيران الروسي، فيما استمرت القوات الروسية في إطلاق الصواريخ والمدفعية بشكل مكثف في جميع المحاور، مما أضاف المزيد من الضغط على القوات الأوكرانية الموجودة في المنطقة.

القوات الروسية القوات المسلحة الاوكرانية زابوريجيا