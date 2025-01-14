نار التدفئة تنهي حياة عامل في منشأة القناطر

لقي عامل مصرعه في حريق نشب داخل غرفة خوص خلال اشعال النيران للتدفئة داخل أرض زراعية بدائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل غرفة خوص في أرض زراعية بنطاق المركز.

خلال وقت قصير انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومين بـ 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.



وعقب السيطرة على حريق عثر على جثة عامل متفحما، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة غافله النعاس ما ادي إلي نشوب الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.