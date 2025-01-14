فعاليات ليالي مسقط 2025 تستقطب أكثر من نصف مليون زائر

شهدت فعاليات "ليالي مسقط 2025" إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث تجاوز عدد الحاضرين حاجز نصف مليون زائر، مستمتعين بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية.

ليالي مسقط 2025

وعبّر المشاركون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن رضاهم بالمشاركة، مشيرين إلى أن المهرجان أتاح لهم فرصة لعرض منتجاتهم وتعزيز نمو أعمالهم، خاصة في مجال الحرف اليدوية التي تسلط الضوء على التراث العماني.

يأتي هذا الحدث ضمن الجهود الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي والثقافي في السلطنة، مع استمرار تقييم الفعالية ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة.