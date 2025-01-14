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الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فعاليات ليالي مسقط 2025 تستقطب أكثر من نصف مليون زائر

ليالي مسقط 2025
ليالي مسقط 2025
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شهدت فعاليات "ليالي مسقط 2025" إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث تجاوز عدد الحاضرين حاجز نصف مليون زائر، مستمتعين بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية.  

ليالي مسقط 2025

وعبّر المشاركون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن رضاهم بالمشاركة، مشيرين إلى أن المهرجان أتاح لهم فرصة لعرض منتجاتهم وتعزيز نمو أعمالهم، خاصة في مجال الحرف اليدوية التي تسلط الضوء على التراث العماني.  

يأتي هذا الحدث ضمن الجهود الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي والثقافي في السلطنة، مع استمرار تقييم الفعالية ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة.

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