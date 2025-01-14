القاهرة الإخبارية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تتجاوز 840 قتيلًا

قدمت الإعلامية داليا أبو عميرة عرضا تفصيليا عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان: "خسائر إسرائيل في غزة.. أثمان باهظة تهدد عرش نتنياهو".

وقالت إنه لم تكن الجولة التي وعد بها نتنياهو شعبه سهلة، ولم تكن نزهة كما وصفها لقواته، حيث انهارت على يديه منظومة الأمن الإسرائيلية، وفقدت إسرائيل العديد من حلفائها، دفع الشعب الإسرائيلي ثمن أفعاله بعد عدوانه، بينما دفع جنود جيش الاحتلال ثمن طموحه السياسي. الآن، بات نتنياهو مهددًا في عرشه.

وأضافت أبو عميرة أن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) تجاوزت 840 قتيلًا، منهم 405 قتلى منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، كما تجاوز عدد الجرحى والمصابين أكثر من 5600، من بينهم أكثر من 815 مصابًا بإصابات خطيرة.

وتابعت: "خسائر جيش الاحتلال لم تقتصر على عمليات الاستهداف فقط، بل شملت أيضًا حالات انتحار، حيث انتحر أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا وفق الإحصاءات الرسمية، مما وضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة حادة مع أهالي المنتحرين".