منتخب اليد ينهي استعداداته لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مبارياته ببطولة العالم

أنهى منتخب مصر لكرة اليد تدريبه الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوار المنتخب الوطني ببطولة العالم 2025 التي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج، من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وشهد التدريب الأخير حضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس البعثة، والذي وصل إلى كرواتيا صباح اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته أمام الأرجنتين في السابعة مساء غدٍ الأربعاء على صالة أولمبيك أرينا في مدينة زغرب.

وحرص الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب على تجهيز جميع اللاعبين في القائمة وشهد المران بعض التدريبات البدنية تلاه بعض التدريبات الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وظهر لاعبو المنتخب بصورة جيدة في المران الختامي، حيث يسعى جميع اللاعبين لتقديم انطلاقة قوية للمنتخب في البطولة.

يُذكر أن المنتخب الوطني يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة، خاصة في ظل الأداء المشرف الذي قدمه في البطولات السابقة، وبدعم جماهيري واسع.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم وهم :

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ياسر سيف (الأهلي).