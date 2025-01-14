إصابة جابرييل جيسوس بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي عن تعرض النجم البرازيلي جابرييل جيسوس لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وأوضح النادي أن اللاعب خضع لفحوصات مكثفة، تضمنت أشعة ومراجعات من أطباء متخصصين، أكدت الإصابة وحاجته إلى إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة.

Wishing you all the best with your recovery, Gabby ❤️ — Arsenal (@Arsenal) January 14, 2025

جراحة وبرنامج تأهيل

سيبدأ جيسوس برنامج التعافي والتأهيل بعد الجراحة مباشرة، وسط دعم كامل من جميع أفراد النادي لضمان عودته إلى الملاعب بأفضل حالة بدنية ممكنة في أسرع وقت.

وأكد النادي أنه سيبقي الجماهير على اطلاع دائم بتطورات حالة جيسوس الصحية وبرنامج تعافيه.

و تمنى لجابرييل جيسوس الشفاء العاجل وعودة قوية إلى الملاعب.