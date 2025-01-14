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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض ربة منزل وزوجها و10 آخرين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بمنطقة المعصرة وجمع مبالغ مالية ما يقرب 30 مليون جنية لتشغيلها في المقاولات والاستيراد والتصدير.

وحرر عددا من المواطنين محاضر بقسم شرطة المعصرة، لتضررهم من ربة منزل تدعى "مريم ف" وزوجها  يدعى "فوزي أ"، و10 أشخاص آخرين للنصب عليهم وجمعوا منهم مبالغ مالية ما يقرب الـ30 مليون جنية لإيهامهم بتشغيلها في المقاولات والاستيراد والتصدير، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه عندما حان موعد السداد تهربوا وانقطعت وسيلة التواصل معهم.
 وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتباشر النيابة التحقيقات.

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