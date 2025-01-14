ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي والجونة

وسام ابو علي
وسام ابو علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري والمزمع إقامتها أمام الجونة على ملعب استاد القاهرة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ولم يشارك وسام أبو علي في تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعد عودته من كوت ديفوار والمشاركة مع الفريق في مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وتعرض المهاجم الفلسطيني للإغماء في الطائرة أثناء رحلة العودة إلى القاهرة، ويواصل الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وسام أبو علي الأهلى الجونة القاهرة استاد القاهرة