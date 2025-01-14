تأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي والجونة

تأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري والمزمع إقامتها أمام الجونة على ملعب استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك وسام أبو علي في تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعد عودته من كوت ديفوار والمشاركة مع الفريق في مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض المهاجم الفلسطيني للإغماء في الطائرة أثناء رحلة العودة إلى القاهرة، ويواصل الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.