ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشارع يوسف السباعي في الصف

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الصف للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب عددا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع يوسف السباعي وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد ١٠شوارع بمتفرعات الجيش ومسجد الهدي ومنطقة الإدارة الازهرية بنطاق مدينة الصف.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد اللمسات النهائية بمشروع موقف سرفيس الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف قبل تشغيله.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 
 

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمركز الصف ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للرصف والتطوير شارع يوسف السباعي تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٠ شوارع بمتفرعات الجيش مشروع موقف سرفيس الصف الجديد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف