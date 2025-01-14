نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشارع يوسف السباعي في الصف

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الصف للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب عددا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع يوسف السباعي وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد ١٠شوارع بمتفرعات الجيش ومسجد الهدي ومنطقة الإدارة الازهرية بنطاق مدينة الصف.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد اللمسات النهائية بمشروع موقف سرفيس الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف قبل تشغيله.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

