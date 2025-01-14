مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

لقي عنصران إجراميان مصرعهما، في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمديرية أمن القليوبية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام عنصرين إجراميين ولأحدهما "معلومات جنائية"، وسبق حبسه في عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابي وقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية، بمداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقا صوبهما أعيرة نارية فبادرتهم القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن مصرع العنصرين الإجراميين.

وبتفتيش المكان عثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية "آلي وطبنجة"، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.