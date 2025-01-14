إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقت المسنين أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة سيدة لسرقتها كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي بنطاق قسم شرطة مدينة نصر، للمحاكمة فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.