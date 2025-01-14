السجن المشدد 3 سنوات لـ سباك وربة منزل وابنتها لتزوير وثيقة زواج

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، سباك وربة منزل وابنتها، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهم بتزوير قسيمة زواج لتسجيل طفلين غير شرعيين نتجا عن علاقة غير شرعية بين الأول والأخيرة بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إسلام ثابت عضو المحكمة وأمانة سر زكريا حافظ لؤي بهي الدين و محمد علاء .

السجن المشدد 3 سنوات لـ سباك وربة منزل وابنتها قاموا بتزوير وثيقة زواج بأسيوط .

تعود وقائع القضية رقم 1279 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط الى ورود بلاغ لنيابة قسم أول أسيوط من المدعو " أحمد .ع . ع " اتهم فيه زوجته "فاطمة . ع . ي" بالتعرف على المدعو "إبراهيم . س . أ" سباك، وعاشرها معاشرة الأزواج نتج عنها إنجابها طفلا يدعى "سيد" وقيد بالسجلات واستخرج له شهادة ميلاد باسم والده غير الشرعي ولا توجد وثيقة زواج رسمية لان المتهمة ما زالت على ذمتي .

وتوصلت تحريات النقيب محمد حسن معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى أن المتهم الأول "إبراهيم . س . أ " ، سباك، قام بالزواج من المتهمة الأخيرة "فاطمة . ع . ع " وهو على علم بأنها كانت متزوجة وهي قامت بالانفصال عن زوجها الأول دون وجود ثمة أوراق رسمية "قسيمة طلاق" وكانت أسرتها تعلم بزواجها من المتهم الأول دون وجود وثيقة طلاق من زوجها الأول ونتج عن زواجها الثاني بان حملت في طفلين ولاستخراج شهادة ميلاد لهما قامت المتهمة الثانية "فوزية . ر . م " رفقة المتهم الأول "إبراهيم" بتزوير وثيقة زواج للمتهم الأول والأخيرة تحمل بيانات الأخيرين، وذلك حتى يتمكنا من تسجيل بيانات الطفلين وقاموا بكتابة بيانات المتهم الأول بدلا من زوجها الأول على وثيقة الزواج المزورة ووضع صورته بدلا من صورة زوجها الأول، وقام المتهم الأول بالتوقيع على وثيقة الزواج وتقديم صورة ضوئية منها لموظفي مكتب صحة خامس وسجل بيانات الطفلين واستخرج لهما شهادتي ميلاد بناء على وثيقة الزواج المزورة.