كلوب عن استمرار محمد صلاح مع ليفربول: أعظم مهاجم وأفضل سفير لمصر

كشف الألماني يورجن كلوب، رئيس كرة القدم في شركة ريد بول العالمية، عن أمنيته ببقاء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول مع نهاية الموسم الكروي الحالي 2024-2025، وصرح صاحب الـ32 عامًا في وقت سابق بأنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع ليفربول، ما أثار تكهنات واسعة حول مستقبله.

تصريحات كلوب عن محمد صلاح

وفي تصريحات نشرتها شبكة «سكاي» البريطانية، عبر كلوب عن رغبته الشديدة في بقاء صلاح، واصفًا إياه بأنه: «أعظم مهاجم في تاريخ ليفربول في العصر الحديث».

وأضاف كلوب: «من الواضح أن هناك مهاجمين آخرين جيدين حقًا، ولكن محمد صلاح لاعب رائع، وإنسان رائع ورياضي متميز، إنه أفضل سفير يمكن أن تحظى به مصر».

وأتم يورجن كلوب: «أتمنى أن يبقى محمد صلاح في ليفربول، إنه رائع في جميع الأشياء التي يقوم بها بالنادي».

كان يورجن كلوب قاد ليفربول فنيًا خلال 9 سنوات ماضية، كانت نهايتها في الموسم الماضي، حقق العديد من الإنجازات خلال رحلته التدريبية مع الريدز بقيادة محمد صلاح، الذي انضم إلى حمر الميرسيسايد في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وشهدت فترة تواجد كلوب وصلاح في ليفربول تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية، حيث تمكن الثنائي من الفوز بالعديد من الألقاب، على رأسها: الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عامًا من الغياب عن منصات التتويج، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).