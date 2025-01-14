أحمد حسن "كوكا" في أول ظهور مع لوهافر الفرنسي.. شاهد

ظهر النجم المصري أحمد حسن كوكا، في أول لقاء رسمي مع الصفحة الرسمية عبر منصة “x” لناديه الجديد لوهافر الفرنسي، حيث عبّر عن سعادته بالانضمام إلى الفريق والبدء في تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

خلال اللقاء، تحدث كوكا عن تطلعاته مع النادي، مؤكداً أنه يسعى لتقديم أفضل مستوياته والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق. كما أشار إلى الحفاوة الكبيرة التي استُقبل بها منذ وصوله، مما يعكس الأجواء العائلية داخل النادي.

أوضح أحمد حسن كوكا أن المفاوضات مع نادي لوهافر كانت سهلة وسريعة ومليئة بالحماس، مما جعله متحمسًا لخوض هذه التجربة الجديدة.

Une minute avec Ahmed Hassan… 💬 pic.twitter.com/vAbvivtbXp — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 14, 2025

وعن أجواء استاد الفريق، أعرب كوكا عن إعجابه الشديد بالأجواء الحماسية التي يتمتع بها، مشيرًا إلى أنه يتطلع للعب أمام جماهير النادي في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق باللغات التي يجيدها، أوضح كوكا أنه لا يجيد اللغة الفرنسية على الإطلاق، لكنه يتحدث الإنجليزية والبرتغالية، بالإضافة إلى بعض الإسبانية.

أما عن اختياره للرقم 99، فقال كوكا إنه يفضل الرقم 9 دائمًا في مسيرته الكروية، مما دفعه لاختيار 99 كخيار يعكس شغفه بهذا الرقم.

صفقة انتقال حر

يُذكر أن أحمد حسن كوكا انضم مؤخرًا إلى صفوف لوهافر الفرنسي في صفقة انتقال حر قادمًا من الدوري التركي، في صفقة أثارت اهتمام الجماهير المصرية والفرنسية. وينتظر عشاق النادي رؤيته على أرض الملعب قريبًا لتحقيق الإضافة الهجومية التي يحتاجها الفريق.