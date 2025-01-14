وكيل صحة دمياط يتابع استعدادات دخول التأمين الصحي

عقد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اجتماعًا، مع الإدارات الصحية للاستعداد لاعتماد وحدات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان، و رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، و ضمن استعدادات مديرية الصحة لدخول منظومة التامين الصحي الشامل .

اجتمع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بمديرى الإدارات الصحية فى حضور الدكتورة أمانى القرش وكيل مديرية الصحة و الدكتورة دينا أبو صير مدير ادارة الرعاية الأساسية، و الدكتور أحمد رجب مدير إدارة الجودة و الدكتور إيهاب إبراهيم مدير إدارة الجودة، والمهندسة صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى .

حيث شرح بدران، خطة عمل اعداد وحدات المرحلة الأولى لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، و ذلك خلال النصف الاول من العام الجاري.



تضمنت الخطة تطبيق معايير الاشتراطات الانشائية و معايير مكافحة العدوى و اشتراطات الجودة و ذلك بالاضافة الى رفع مستوى الكادر الطبى.



اكد بدران على متابعة تنفيذ خطة العمل بنفسه طبقا للخطة الزمنية و التأكيد على عاملى الجودة و السرعة لاعتماد وحدات المرحلة الاولى فى اقرب وقت ممكن.

كما اجتمع اليوم الدكتور محمد بدران وكيل الوزارة بحضور الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية و الدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديري الإدارات الصحية و مديرى ادارات الامراض المتوطنة والجهات المعنية.



حيث تمت مناقشة بنود ملف الأشهاد وأكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة والانتهاء من جميع بنود وثائق الأشهاد نظرا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة البلهارسيا حتى انخفضت معدلات الإصابة إلى أقل من 0.22%.

وقد استعرضت كراوية تفصيليا النقط الأساسية في الملف تمهيدا لحصول مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من البلهارسيا وقامت إدارة البلهارسيا بعرض تقديمي لتطور الوضع الوبائي لمحافظة دمياط لمرض البلهارسيا منذ عام 2020 حتى الان.