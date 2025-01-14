خبير سياسات دولية: ترامب يوجه انتقادات لنتنياهو ويسعى لإنهاء حرب غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الموقف الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد شهد تغيرًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أصبحت الآن في موقف حرج بسبب التغيرات السياسية القادمة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، موضحًا أن الإدارة الأمريكية أصبحت "برأسين"، حيث تجد نفسها في موقف صعب بين موقف بايدن الذي يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبين الفشل المحتمل في معالجة الأزمة بشكل فعال.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة بايدن كانت تحاول تقديم نفسها على أنها قد نجحت في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة بعد قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ولكنه أشار إلى أن تصريحات بايدن حول الشرق الأوسط لم تُترجم إلى أفعال على الأرض.

وتابع سنجر موضحًا أن ترامب قد وجه انتقادات لنتنياهو، قائلًا إنه لن يتبع حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا أن لدى ترامب أهدافًا أكبر من مجرد الانخراط في صراعات نتنياهو، وبالتالي، فإن ترامب يضغط بشكل كبير لإنهاء الحرب الحالية في غزة التي وصفها بأنها "حرب يائسة".