محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا

تفقد، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، والذى تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال به 90%، حيث أعلن عن الانتهاء من جميع الأعمال قريباً، تمهيدًا لفرشه وافتتاحه أمام أهالي مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الأوقاف ومنطقة الآثار الإسلامية بكفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال الترميم الجارية بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري، لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إنجاز الأعمال بالمسجد قاربت على الانتهاء وأن تنفيذها تم وفقًا للدراسات الاستشارية والهندسية والأثرية المتبعة لكافة التفاصيل الخاصة بالمسجد، مؤكدًا حرص المحافظة والأوقاف والآثار على تذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع ترميم المسجد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الترميم يهدف إلى استعادة رونق المسجد بما يتناسب مع مكانته التاريخية والدينية، إذ يعد أحد رموز العمارة الإسلامية بالمحافظة، ويأتي انتهاء العمل به ليؤكد اهتمام الدولة بحماية وصيانة التراث الوطني، بما يضمن استمرارية دوره كمنارة للعلم والعبادة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث الإسلامي الذي يمثل قيمة حضارية وثقافية كبرى.

جدير بالذكر، أن مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، قد بدأت أعمال ترميمه في عام 2022 ويتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

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