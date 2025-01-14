محافظ كفرالشيخ يفتتح سوق "اليوم الواحد"

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بشارع بورسعيد بمدينة بيلا، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة مطاحن، والإصلاح الزراعي، والغرفة التجارية بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، السوق الذي يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويشارك فيه 15 عارضًا للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات المتنوعة، مع تخفيضات تصل إلى 35%، في إطار الجهود المبذولة لزيادة المعروض من السلع بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وضمان توفر السلع بأسعار مخفضة بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين بالسوق حول توافر السلع والمنتجات والتخفيضات، والتي تشمل الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة إلى المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة مثل الخوص والفخار، ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، والملابس الجاهزة، والمفروشات، والأحذية، والأدوات المنزلية، وغيرها من السلع المتنوعة.

‏قال محافظ كفر الشيخ: نستهدف التوسع في افتتاح وتعميم مبادرة سوق اليوم الواحد لتشمل كافة مراكز المحافظة فضلاً عن إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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