التصريح بدفن جثامين مسعف وسائق لقيا مصرعهما في حادث مروع بطريق الواحات

أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثامين مسعف وسائق لقيا مصرعهما في حادث مروع بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها عدة مرات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروِّع على طريق الواحات.

خلال دقائق انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع شخصين «سامح محمد» 44 عامًا، مسعف من محافظة الفيوم، و«مصطفى.أ» 38 عامًا، من محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما أُخطِرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.