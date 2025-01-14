قبل مواجهة بيراميدز.. فتح المدرجات الأمامية في استاد غزل المحلة للجمهور

نجحت جهود مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل في فتح المدرجات الأمامية للجمهور، وذلك بعد قرار من اللجنة الأمنية.

زارت، اليوم الثلاثاء، لجنة من وزارة الداخلية والدفاع المدني وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية استاد غزل المحلة ومعاينة مدرجات 5، 6، و7 بعد انتهاء أعمال الترميم الكامل والتأكد من سلامتها.

فتح المدرجات في استاد غزل المحلة

وقررت اللجنة الأمنية بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، إعادة فتح المدرجات للجمهور بداية من المباراة المقبلة.

كان مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، وبإشراف المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، رفع الكفاءة الخرسانية للمدرجات تحت إشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضمن أعمال التطوير التي شهدها استاد غزل المحلة.

ويأتي ذلك، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لنظيره بيراميدز غدًا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب استاد الدفاع الجوي.