المشدد 5 سنوات لعاطلين وربة منزل في سرقة سائق بالإكراه في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين وربة منزل، بالسجن المشدد 5 سنوات، في استدراج سائق توك توك، وسرقة مبلغ مالي ،وهاتفه المحمول بالإكراه والتوك توك بمنطقة الموسكي.

واسندت النيابة العامة، تهم سرقة التوك توك من سائقه أثناء سيره في الطريق العام، وإشهار سلاح ناري في وجهه وتمكنا من تلك الطريقة سرقة الدراجة البخارية تحت تهديد السلاح وحافظة نقوده وهاتفه المحمول .

وتلقي قسم شرطة الموسكي بلاغا من سائق يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.