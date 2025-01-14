إخلاء سبيل متهم بطمس لوحات سيارة في بولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم، بإخلاء سبيل متهم بطمس لوحات معدنية خاصة بسيارة كان يقودها، بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة في ظل جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق ، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ، وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وبناء علي قانون المرور الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بتغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.