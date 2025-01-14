بن ناصر يقود تشكيل ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كومو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره كومو بملعب جوزيبي سينيجاليا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تشكيل ميلان أمام كومو، حيث يبدأ أساسيًا في وسط الملعب بجانب الهولندي تيجاني ريندرز ويوسف فوفانا.

كان ميلان منذ أيام، توج ببطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب غريمه وجاره إنتر ميلان، بعد الفوز عليه في النهائي بنتيجة 3-2.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة كومو

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - إسماعيل بن ناصر - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.