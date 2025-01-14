رفع 170 طن مخلفات صلبة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة السيد هشام الضوى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع .

كما تم أيضًا رفع عدد 170 طن بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص البلد تحت اشراف ياسرسليمان رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد والوحدة المحلية لقرية بنى موسى تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسي و الوحدة القروية بجريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية بنى عبيد والوحدة القروية ابيوها تحت إشراف محمود سيد رئيس الوحدة القروية ابيوها .

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق لضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

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