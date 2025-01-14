قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد بالسجن المؤبد.

هيئة المحكمة

المؤبد لحداد خطف وهتك عرض صغيرة في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 سبتمبر عام 2024، والمتهم فيها شاب يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل حداد مسلح، حيث خطف فلة بالغة من العمر 8 سنوات تحيلاً بأن انتشلها من بيئتها مستدرجاً إياها لبيئته موصداً باب غرفة نومه عليهما، واقترنت فعلته بجناية هتك عرضها بالقوة بأن رفعها على جسده قابضاً إياها ملاصقاً جسده بجسدها منتشيًا برغبته الجنسية باثاً الرعب في قلبها معدماً مقاومتها مستغلاً حداثه سنها وضعف حولها.

وشهدت والدة الطفلة المجنى عليها، بأنه حال عودة نجلتها لمسكنهما عقب اللهو مع صديقة جيرتها أبلغتها بقيام المتهم بالتعدى عليها جنسيا دون الوطء داخل مسكنه، فهرعت لضبطه فابصرته يلوذ بالفرار من العقار المجاور فانهالت بالصياح نحوه حتى قام المارة بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني.

وبسؤال الطفلة المجنى عليها ه ا ع استدلالاً قررت بأنه حال توجهها للهو مع صديقتها بالعقار المجاور لمحل سكنها تصادف عودة المتهم خال صديقتها من عمله فتحايل عليها واستدرجها لسكنه واهماً إياها بتشغيل برامج للأطفال على التلفاز، فتمكن من الانفراد بها بغرفه نومه وتعدى عليها جنسياً بأن استلقى على سريره ووضعها فوق جسده عائقاً لها محركاً إياها للأمام والخلف، ثم جلس ووضعها فوق عضوه الذكري مرتدياً ملابسه الداخلية وصار يحرك جسدها لأعلى وأسفل، حتى جاءت شقيقتها تسأل عنها فتركها تذهب رفقتها.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.