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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يناقش مع رئيس "استئناف أسيوط" نسب إنجاز القضايا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

 حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

القائم بأعمال المحامي العام الأول المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي