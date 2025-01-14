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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار بقرية ميت نما في محافظة القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه صدمه قطار بقرية ميت نما في محافظة القليوبية، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد بقرية ميت نما.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، بقرية ميت نما بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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