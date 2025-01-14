مراجعة ملفات التصالح لسرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمنيا

عقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا اجتماعا مع مديرى ومهندسى الإدارات الهندسية بمركز ومدينة المنيا لتنظيم الأعمال ومراجعة الملفات المقبولة للتصالح.

حيث أكد على توقيع اللجنة كاملة بعد المراجعة النهائية لملفات التصالح وضرورة المعاينة على الطبيعة للتأكد من عدد الأدوار المراد التصالح عليها، وفيما غير ذلك يتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود مخالفة أخرى غير مدرجة بطلب التصالح المقدم من المواطن، ووجه أيضاً على أن يكون بالملف تقرير إستشارى للمبنى مع ضرورة ترتيب الوصف على الملف بجميع البيانات، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه كما نص القانون المنظم لذلك.

كما وجه رئيس مدينة المنيا ايضأ على مديرى ومهندسى الإدارات الهندسية وذلك للحفاظ على مخططات الدولة والبنية التحتية تجاه الوحدات السكنية المخصصة للأسر المحتاجة لسكن مناسب لتنعم بحياة كريمة.

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