وكيل تعليم دمياط يلتقي موجهي الشهادة الإعدادية

عقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وخلال الاجتماع شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات مسؤلية وطنية ومهمة قومية.

ووجه "عماره" المراقبين الأوائل بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان والتأكيد علي استلام مقار اللجان بوقت كاف قبل بدء الامتحانات، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر، والتأكد من توافر كراسات الإجابات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وسلامة.

كما شدد "وكيل الوزارة" على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل المشاركين أو الطلاب، مضيفا أن هذا العام سوف يتم الكشف بالعصا الإليكترونية علي الهواتف المحمولة.

وطالب الجميع بالتعاون الكامل والعمل علي تهيئة الأجواء النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات في ظروف مثالية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.