وزيرا التعليم يعقدان جلسة حوارية موسعة حول “البكالوريا المصرية”

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعًا مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية،في ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام “البكالوريا المصرية”، بهدف الاستماع إلى الآراء والمقترحات حول تفاصيل النظام المقترح.

في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن النظام الجديد يهدف إلى إعداد خريج أكثر جاهزية، بحيث يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويضمن التنسيق الفعّال بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي. وأوضح أن السنة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نسب الملتحقين بمجالات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تطور متطلبات سوق العمل. وأضاف أن الحوار المجتمعي حول البكالوريا المصرية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية موحدة لتعزيز التكامل بين النظامين التعليميين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التعليم العالي أهمية “السنة التأسيسية” التي تتيح تهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية، موضحًا أن هذا النظام يعتمد على مرونة الساعات المعتمدة، ويساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات المرحلة الجامعية.

من جانبه، أشار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إلى أهمية الحوار المجتمعي في توحيد الجهود، مؤكدًا أن الهدف من طرح مقترح “البكالوريا المصرية” هو تقديم نظام تعليمي يعزز فرص الطلاب دون التأثير على صحتهم النفسية أو تحميل أسرهم أعباء مادية أو معنوية. وأضاف أن النظام الجديد سيتضمن تخصصات متعددة، أبرزها البرمجة، التي تواكب احتياجات سوق العمل.

كما قدم الحضور من المعلمين وممثلي مجالس الأمناء والآباء العديد من الرؤى والمقترحات حول آليات تطبيق النظام، بما في ذلك المقررات الدراسية، نظم التقييم والامتحانات، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة.

في ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية هذا النظام في الارتقاء بجودة التعليم في مصر، وتوفير نظام دراسي يلبّي احتياجات الطلاب وأسرهم، ويساهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل للجيل القادم.