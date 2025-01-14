صلوات التجنيز لوالدة القمص إبرام إميل في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

أقامت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، صلوات التجنيز لوالدة القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، وتم نقل الجثمان ليتم دفنه في مدافن الأسرة بمنطقة الناصرية، فيما يقام العزاء في الكنيسة بمحطة الرمل مساء اليوم.

وشهدت الكنيسة المرقسية حضور عدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة لتقديم واجب العزاء والدعاء للفقيدة، وعبرت العديد من الشخصيات العامة عن تعازيهم للقمص إبرام إميل وعائلته، متمنين لهم الصبر والسلوان.

ومن المقرر، أن يتولى أساقفة الإسكندرية العموم، الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط وشرق، صلاة الجنازة، بينما يشارك القمص إبرام إميل في الصلاة على والدته.

ويأتي هذا الحدث في إطار التقاليد المسيحية التي تلتزم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إقامة صلوات الجنازات والعزاء، والتي تتيح لأبناء الكنيسة التعبير عن تضامنهم مع عائلاتهم في الأوقات الصعبة.