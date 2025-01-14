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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بالمنيا

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إزالة
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المهندسه هويده الشافعي رئيس مركز ومدينه، مطاى ازالة حالات  تعدي بإشراف نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.


حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز ، بقطاع ابوان و عدد 2 حاله تعدي على الأراضي الزراعية بقطاع منبال، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكدت المهندسه هويده الشافعي رئيس المركز، على  استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

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ازالة حالات تعدي املاك الدولة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى مركز مطاي مدينة مطاي تعدي على الأراضي الزراعية