إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المهندسه هويده الشافعي رئيس مركز ومدينه، مطاى ازالة حالات تعدي بإشراف نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.



حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز ، بقطاع ابوان و عدد 2 حاله تعدي على الأراضي الزراعية بقطاع منبال، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكدت المهندسه هويده الشافعي رئيس المركز، على استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

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