كفاراتسخيليا ينضم إلى باريس سان جيرمان رسميًا

أكدت مصادر موثوقة أن النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا سينتقل رسميًا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، حيث تم إتمام الصفقة اليوم كما كان مخططًا بين الناديين.

بلغت قيمة الصفقة أكثر من 70 مليون يورو، وفقًا لما أفادت به شبكة RMC Sport، ليصبح كفارا أحد أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري الفرنسي.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا وقع على عقد يمتد لمدة خمس سنوات، ما يعكس ثقة باريس سان جيرمان في قدراته وتأثيره المستقبلي على الفريق.

الانتقال رسمي

الخبر كان قد تم الكشف عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، والآن تم تأكيده رسميًا، ليصبح كفارا إضافة قوية لتشكيلة المدرب لويس إنريكي.

يُذكر أن كفاراتسخيليا قد قدم أداءً رائعًا مع نابولي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، إلا أن باريس سان جيرمان نجح في الظفر بخدماته لتعزيز خط الهجوم بموهبة مميزة.