ماذا قال كلوب عن انتقال مرموش المحتمل إلى مانشستر سيتي؟

أدلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، بتصريح مقتضب حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش وسط التكهنات المتزايدة بانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقدم مرموش أداءً لافتًا هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم مرموش بأندية عملاقة مثل ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني، إلا أن مانشستر سيتي دخل المنافسة بقوة وأصبح الأوفر حظًا للظفر بخدمات نجم المنتخب الوطني، خاصة مع رغبة مرموش المعلنة في الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق كلوب على صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

وفي رد مقتضب على سؤال من شبكة سكاي ألمانيا حول إمكانية انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، قال كلوب: «لا أعرف ما سيحدث، لكنه لاعب رائع، ونادي رائع».

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن نادي مانشستر سيتي قدم أول عرض رسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ينافس عمر مرموش على جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفًا، وذلك مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب الـ15 هدفًا.

يذكر أن، يورجن كلوب رحل عن تدريب ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران قلعة أنفيلد.