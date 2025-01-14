وزير الصحة يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام البكالوريا

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، المنعقد بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، والوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، فضلًا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

في بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.

وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب ،مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.

واصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.

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