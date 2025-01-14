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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتور ريس ينضم رسميًّا إلى مانشستر سيتي وفقًا لفابريزيو رومانو

المدافع البرازيلي
المدافع البرازيلي فيتور ريس
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أفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير فى شؤون انتقالات اللاعبين والمدربين بأن مانشستر سيتي أتم صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس، البالغ من العمر 18 عامًا، قادمًا من نادي بالميراس.

وأكد رومانو أن اللاعب سينضم إلى الفريق بشكل فوري، وليس في شهر يوليو كما كان متوقعًا، حيث تم حجز الكشف الطبي والموافقة على تفاصيل العقد.

وأوضح أن قيمة الانتقال تبلغ حوالي 35 مليون يورو، بالإضافة إلى بند يتيح لنادي بالميراس الحصول على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.

تدعيم السيتي 

هذا التحرك السريع من مانشستر سيتي يعكس رغبة النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة الواعدة. ويعتبر ريس أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة البرازيلية، وينتظر أن يكون إضافة قوية لتشكيلة الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.

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