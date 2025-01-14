كاف يعلن تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين إلى شهر أغسطس

أعلن الاتحاد الافريقي للكرة القدم الكاف في بيان رسمي تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحلين التي تستضيفها كينيا، تنزانيا، أوغندا 2024، إلي شهر أغسطس 2025.

وكانت البطولة مقرر لها في الأصل في 1-28 فبراير المقبل قبل تأجيلها الي شهر أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه. في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين

ومن ناحية اخري فاز المنتخب الوطني للشباب ( مواليد 2005 ) على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين اليوم باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد .. أحرز الهدفين عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72 .. وحرص الكابتن أسامة نبيه على أداء المباراة بتشكيلين مختلفين ، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم :

حازم جمال حارس المرمي .. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر .. وسيف عادل ومروان محمود و وهادي عامر فى خط الوسط .. وعمار ياسر وادهم علاء و محمد شرف فى الهجوم .. وفى الشوط الثاني ضم التشكيل : احمد وهب فى حراسة المرمي .. وعبد العزيز حازم وزياد خالد وأحمد زيزو وإبراهيم عادل فى خط الظهر .. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا . عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة ..وتأتي المباراة فى إطار استعدادات المنتخب لارتباطاته الرسمية المقبلة.

وبعد المباراة أشاد الكابتن اسامه نبيه باللاعبين مشددا على أنهم يمتلكون الكثير من الإمكانات والقدرات وأنه متفائل بجميع اللاعبين لكن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات ولن ينال شرف ارتداء فانلة المنتخب الا الأكفاء والأحق بها مطالبا الجميع ببذل قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام الفراعنة بالشكل الذى يليق باسم مصر .. وأكد نبيه أن المنتخب كان الأفضل من كل الوجوه فى الشوط الثاني ونجح فى علاج بعض السلبيات التى ظهرت فى الشوط الأول وأنه يري أن القادم أفضل .