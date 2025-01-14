وزير الطيران المدني يطلق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

تكريم الدكتور مجدي يعقوب.. في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير العلماء والمُبدعين في مختلف المجالات الذين أسهموا بإنجازاتهم العلمية في خدمة الإنسانية والبشرية كونهم رموزًا مضيئة أسهمت في إعلاء اسم ومكانة مصر عالميًا، أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، حيث سيتم إطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

أسباب تكريم الدكتور مجدي يعقوب

ويأتي هذا التكريم لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة والعديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي الغير مسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، هذا إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم؛ كما سيتم وضع صور البروفيسور الجراح العالمي مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.

ويعكس ذلك التكريم اعتزاز قطاع الطيران المدني برموز مصر من العلماء الأجلاء الذين أضاءوا العالم بإسهاماتهم المتميزة، وإيمانًا بأهمية دور العلماء المصريين كونهم مصدر فخر ورموزًا تحتذى بها الأجيال القادمة.