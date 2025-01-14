الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير تنعي الفنان التشكيلي "كمال جبر"

نعت الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، الفنان التشكيلي كمال جبر، الذى وافته المنية صباح أمس، بعد صراع قصير مع المرض، حيث فقدت الحركة الفنية التشكيلية واحدا من أبنائها المخلصين المحبين لفنهم.

وقال الكاتب الساخر الفنان عماد جمعة رئيس الجمعية، إن الراحل كان من المشاركين الدائمين في الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، إلى جانب حرصه على المشاركة فى العديد من المعارض التشكيلية المتنوعة والفعاليات والندوات المصاحبة لها.

وأشار جمعة إلى أن الراحل تمتع بدماثة الخلق وإنسانيته الراقية وبساطته وتواضعه، علاوة على ريشته المبدعة التى عبر بها عن حياة البسطاء والمهمشين، فرسم الباعة الجائلين والصيادين والسيدات في الأسواق والفلاحين، كما رسم العظماء والنجوم والأدباء والمثقفين ورجال الدين.

وأوضح رئيس الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، أن متحف نجيب محفوظ احتفى بأديب نوبل العالمي بلوحة للفنان كمال جبر عن نجيب محفوظ، ووضعت في مدخل المتحف لتكون في استقبال الزوار، مؤكدا أن ريشته تتميز بالسهل الممتنع وتخاطب البسطاء والمثقفين فى آن واحد وبرؤية بصرية جمالية.

وتقدم أسرة الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، بخالص العزاء لأسرة الفنان التشكيلي الكبير الراحل كمال جبر، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، فقد كان انسانا نبيلا محبا صادقا معطاء بسيطا متواضعا خلوقا .