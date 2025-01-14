إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي

قررت نيابة الوايلي، إحالة متهم للجنايات في سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي.

وكان قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات، ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية وأرشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر على سلاح أبيض مطواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.