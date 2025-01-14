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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الوايلي، إحالة متهم  للجنايات في سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي.

وكان قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات، ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية وأرشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر على سلاح أبيض مطواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية إحالة متهم للجنايات إحالة عاطل للجنايات القبض على عاطل