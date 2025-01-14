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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بريء منك ليوم الدين| أول فيديو لوالد الإرهابي أحمد المنصور: ابني بيكذب ومصر خيرها علينا كلنا.. شاهد

أول فيديو لوالد الإرهابي
أول فيديو لوالد الإرهابي أحمد المنصور
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تبرأ عاطف والد الإرهابي أحمد المنصور الموجود في سوريا منه، ومن كلامه ومما يردده عن مصر.

والد أحمد المنصور: أنا بريء منك ليوم الدين

والد أحمد المنصور: أنا بريء منك ليوم الدين ومصر خيرها علينا كلنا

وقال والد الإرهابي أحمد المنصوري في فيديو له نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي : «أنا عاطف والد أحمد المنصور اللي موجود في سوريا وبيعمل فيديوهات يسييء فيها لمصر، ابني بيكذب وبيقول إني أنا وأمه وإخواته محبوسين وهذا كذب وافتراء وهو بيردده علشان يعمل نفسه زعيم".

وتابع والد الإرهابي أحمد المنصور:" أنا بريء منك يا أحمد  ومن تصرفاتك، ومصر خيرها علينا كلنا، ولو في اضطهاد لينا مكنوش صرفوا على أخوك مليون جنيه علشان ياخد الماجستير من إيطاليا يا أحمد، وأنا غضبان عليك وبريء منك ليوم الدين».

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