الخميس.. انطلاق الدورة التدريبية الأساسية للطب الرياضي بمشاركة خبراء دوليين

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، ينظم الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الدورة التدريبية الأساسية "أساسيات الطب الرياضي – المستوى c"، والتي تركز على نماذج تطبيقية في ألعاب كرة اليد، السباحة، وألعاب القوى.

تبدأ فعاليات الدورة يوم الخميس الموافق 16 يناير بالمركز الأولمبي بالمعادي وتستمر حتى 18 يناير. وتتناول موضوعات الدورة قضايا هامة مثل المنشطات والكود الدولي لها، إصابات الكتف وطرق العلاج الطبيعي والتأهيلي، تخطيط الأحمال التدريبية، التغذية السليمة للرياضيين، العامل النفسي وتأثيره قبل وأثناء وبعد المنافسات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الرياضي.

يحاضر في الدورة نخبة من الخبراء الدوليين وأساتذة متخصصين من مصر وأفريقيا، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الطب الرياضي.

على هامش الدورة، ستعقد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، بالإضافة إلى إجراء انتخابات على المناصب الشاغرة في الاتحاد، بما في ذلك منصب الرئيس ونواب الرئيس.

تأتي هذه الدورة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لتعزيز التطوير المهني والتقني في مجال الطب الرياضي على مستوى القارة الأفريقية.