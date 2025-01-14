تابلوهات حركية إسبانية ومؤلفات لاتينية لـ منى بوركهارد بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس إنكانتا دوراس فى الثامنة مساء الخميس ١٦ يناير على المسرح الصغير.

تقدم خلاله مجموعة من التابلوهات الحركية التى تحمل الطابع الإسبانى والجيبسي وتحاكى فى أدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى منها "أسبانيا كاني، حافة الماكارينا، ممشى الملكة، سم، مسيرلو، سيكون الحب، البوينسيانا، سمراء أغنيتي، مالاغوينا/ مالاغوينا، بائعة، إيزابل، نار، خدعني القمر، عيون الزناد، الرياح الرملية، سمراء تريانا، أرينكوناميلا، تريانا حبيبتي و جارلوتشي".

يذكر أن منى محمد حسن سالم فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي (علم الإنسان)، لُقبت بـ منى بوركهارد نسبة إلى زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، احترفت الغناء باللغات الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية كما احترفت أيضاً الرقص الكلاسيكي، اللاتيني والباسودوبل الأسباني وتهدف إلى نشر ثقافة الموسيقي الكلاسيكية الإسبانية نظراً لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.